23-Jähriger zeigt Beamten den Mittelfinger.

Ein 23-jähriger Radfahrer ist am Dienstag in der Nepperbergstraße gegen 18.30 Uhr an zwei Polizisten vorbeigefahren. Dabei beleidigte er sie mit dem ausgestreckten Mittelfinger.

Die beiden Ordnungshüter gingen dem Mann hinterher, der in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 23-Jährige unter Drogeneinwirkung stand. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.