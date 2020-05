Ein 22-jähriger Mann hat bei einem Einsatz in Schwäbisch Gmünd am Samstagabend einen Polizisten mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung am Montag.

Im Vorfeld soll es zu einem Familienstreit gekommen sein, bei dem der junge Mann versucht haben soll, seine Eltern zu schlagen und schlug anschließend mit einem Schirmständer eine Glastür ein. Als die Polizisten zum Einsatzort unterwegs waren, fanden sie den 22-Jährigen in der Lachenäckerstraße.

Der offenbar betrunkene Mann reagierte aggressiv auf die Beamten und wollte sich entfernen. Bei der darauf folgenden Festnahme soll sich der 22-Jährige massiv gewehrt haben, beleidigte die Polizisten und trat, als er auf dem Boden lag, einen der Beamten ins Gesicht.

Der 22-Jährige wurde später von einem Arzt in eine Spezialklinik eingewiesen.