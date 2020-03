In der Lorcher Straße in Schwäbisch Gmünd hat es am Montagnachmittag einen Unfall gegeben. Ein 37-Jähriger fuhr gegen 13.50 Uhr stadtauswärts. Als er in Richtung B 29 abbiegen wollte, übersah er ein entgegenkommendes Auto. Dessen Fahrer versuchte auszuweichen, konnte den Unfall aber nicht verhindern und stieß noch gegen einen weiteren Pkw. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20000 Euro.