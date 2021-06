20-Jährige schwer verletzt

Am Sonntag gegen 22.20 Uhr ist eine 20 Jahre alte Frau mit ihrem Áuto auf der Mutlanger Straße von Schwäbisch Gmünd in Richtung Mutlangen unterwegs gewesen. Vermutlich aufgrund körperlicher Probleme kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte auf eine Mauer und überschlug sich anschließend, so dass es auf dem Dach liegen blieb. Die junge Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro.