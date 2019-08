18-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein 18-jähriger Autofahrer geliefert. Bei der polizeilichen Fahndung war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Gegen 1.40 Uhr am Freitagmorgen beobachtete eine Streifenwagenbesatzung des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers ein Auto, dessen Fahrer in den Kreisverkehr Gmünder Straße einfuhr. Um das Fahrzeug und den Fahrer zu kontrollieren, fuhr der Streifenwagen dem Auto hinterher und forderte den Fahrer per Leuchtschrift zum Anhalten auf.

Statt anzuhalten beschleunigte der Fahrer sein Auto und fuhr über die Klotzbachstraße mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Auch das Blaulicht und das Martinshorn des Polizeifahrzeuges ignorierte er. Über die Beurener Straße fuhr der Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Der Fahrer versuchte, in einer scharfen Rechtskurve den Streifenwagen abzuhängen, indem er über eine Wiese fuhr.

Über verschiedene Wanderwege fuhr der Fahrer dann weiter. Während der gesamten Fahrt verhielt sich der Autofahrer verkehrswidrig und rücksichtslos. Das geflüchtete Auto konnte später an der Wohnanschrift festgestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass ein 18-Jähriger, der keinen Führerschein hat, das Fahrzeug gefahren hat.