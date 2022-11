Streit in Imbiss-Warteschlange: 17-Jähriger sticht auf zwei Männer ein

Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, am Dienstagmorgen gegen 2.40 Uhr mit einem Messer auf zwei Männer eingestochen zu haben.

Der Jugendliche rempelte in der Warteschlange vor einem Imbiss im Freudental in Schwäbisch Gmünd eine Frau an, die ihn daraufhin wegschubste. Als die Begleiter der Frau mit dem 17-Jährigen und dessen gleichaltrigen Freund anfingen, zu streiten, zückte dieser ein Messer und stach auf die Begleiter der Frau, einen 25-Jährigen und einen 20-Jährigen, ein.

Die beiden Männer wurden schwer verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171 / 358 0 zu melden.

20-Jähriger stört Ermittlungen

Während der polizeilichen Aufnahme des Sachverhalts und den Ermittlungen im Rahmen der Tatortarbeit, störte ein 20-Jähriger mehrfach die polizeiliche Arbeit, indem er sich vor die eingesetzten Polizeibeamten stellte und sich von einem Bekannten fotografieren ließ.

Nachdem er der mehrfachen Aufforderung, dies zu unterlassen, nicht nachkam und sich sogar noch über die Maßnahmen lustig machte, musste ihm der Gewahrsam erklärt werden. Gegen diese Maßnahme leistete er Widerstand, weshalb er auf richterliche Anordnung bis gegen 12 Uhr in der Zelle bleiben musste.