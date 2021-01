Ein 53-Jähriger ist am Sonntagabend von einem 17-Jährigen schwer verletzt worden. Die beiden begegneten sich gegen 19.45 Uhr auf dem Gehweg am Bahnhofplatz, wobei der 17-Jährige ohne nachvollziehbaren Grund plötzlich den 53-Jährigen anging und zu Boden schlug. Der Mann sich durch die Schläge und Tritte schwere Kopfverletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst stationär in ein Krankenhaus eingeliefert. Drei Passanten konnten den unter starkem Alkoholeinfluss stehenden 17-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Er wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und am Montag nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen.