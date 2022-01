15-Jähriger wird mit Messer attackiert und verletzt

Ein 15-Jähriger ist am Samstagabend mit einem Messer attackiert und dabei leicht verletzt worden. Auf der Suche nach den Tätern war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Mit Erfolg.

Am Samstagabend, gegen 19 Uhr, kam es bei der Sporthalle der Realschule in Heubach zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Zwei Jugendliche griffen einen 15-jährigen aus einer Jugendgruppe grundlos an. Die beiden schlugen zunächst auf diesen ein. Als ihm ein 14-jähriger aus der Gruppe zu Hilfe kommen wollte, wurde dieser ebenfalls verprügelt.

In der Folge zog einer der beiden Angreifer ein Messer. Ein weiterer 15-jähriger aus der Jugendgruppe, der ebenfalls zu Hilfe eilen wollte, wurde dabei leicht verletzt. Im Anschluss flüchteten die beiden Angreifer zu Fuß in ein angrenzendes Wohngebiet.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Polizeistreifen unter zu Hilfenahme eines Polizeihubschraubers führten schließlich zum Ergreifen der beiden Täter. Die drei Verletzten kamen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an.