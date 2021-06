15-jährige Radfahrerin schwerstverletzt

Ein 15 Jahre altes Mädchen erlitt bei einem Sturz am Donnerstagnachmittag schwerste Verletzungen. Die Jugendliche befuhr gegen 14.30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Verbindungsstraße zwischen Schwäbisch Gmünd-Wetzgau und Alfdorf-Haselbach.

Offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Rad und fuhr in einer Kurve geradeaus. Als sie mit dem Rad von der Straße abkam, prallte sie gegen am Fahrbahnrand abgelegte Baumstämme, wodurch sie ausgehebelt wurde und samt Fahrrad in das Dickicht des Waldes geschleudert wurde. Das Mädchen wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zeugenaussagen zufolge waren an dem Unfall keine weiteren Personen beteiligt.