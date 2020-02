13-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum.

Ein 13-Jähriger hat am Samstagvormittag gegen 10 Uhr in der Schießtalstraße einen Unfall verursacht. Er wollte Radio hören und betätigte mit dem Fahrzeugschlüssel die Zündung. Dann hat es gekracht.

Der Junge saß im Fahrzeug alleine auf dem Beifahrersitz. Da er Musik hören wollte, machte er die Zündung an. Daraufhin rollte der Wagen rückwärts in die Straße und prallte danach so heftig gegen einen Baum, dass die Feuerwehr den Jungen aus dem Auto befreien mussten. Verletzt würde er bei dem Aufprall nicht.

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und fünf Mann vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.