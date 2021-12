100 000 Euro Schaden: Bus fängt in Schwäbisch Gmünd während der Fahrt Feuer

Ein Linienbus in Schwäbisch Gmünd hat am frühen Montagabend, gegen 16.50 Uhr, Feuer gefangen und ist dabei komplett zerstört worden.

Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand, da sich der 60-jährige Busfahrer auf einer Leerfahrt in der Lorcher Straße befand, als er von einem hinterherfahrenden Kollegen auf den Fahrzeugbrand aufmerksam gemacht wurde. Der Busfahrer stoppte, wobei sich das Feuer vom Motorraum am Fahrzeugheck rasch ausbreitete und alsbald das komplette Fahrzeug erfasste. Die örtliche Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. Bis zur Räumung und Säuberung der Straße ist dieser Streckenabschnitt gesperrt geblieben. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Der Schaden am Bus beläuft sich auf über 100 000 Euro. Die Brandursache war am Abend noch unklar.