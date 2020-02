Bundesweit sind gestern Beschäftigte und Auszubildende der Barmer auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren. Die zentrale Kundgebung in Süddeutschland fand in Schwäbisch Gmünd statt. 1000 Barmer-Mitarbeiter aus Baden-Württemberg und Bayern nahmen auf dem Johannisplatz teil. Zu den Warnstreiks aufgerufen hatte Verdi Baden-Württemberg, um damit den Druck auf den Arbeitgeber zu erhöhen. Zeitgleich zu den Streiks fanden gestern nämlich die Verhandlungen statt.

Erst am 21. Januar hatte Barmer in der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt, das für die Verhandlungskommission alles andere als zufriedenstellend ist. Keine Gehaltserhöhungen im Jahr 2020 und eine auf ein Jahr befristete wöchentliche Arbeitszeitreduzierung um 30 Minuten (auf 38 Stunden) sowie die angedachte Einmalzahlung von 300 Euro (100 Euro für Azubis) bezeichnete Nicole Säckl von der Verhandlungskommission als unzumutbar.

Das Gesamtpaket von Verdi sieht für die Beschäftigten und Auszubildenden der Barmer unter anderem eine Erhöhung der Gehälter um 7,42 Prozent vor, die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit um eine Stunde sowie Fahrtkostenzuschüsse. Außerdem sollen die Ausbildungsvergütungen um 200 Euro angehoben werden. „7,42 Prozent mag im Volumen hoch erscheinen, aber wir haben unsere Leistung erbracht“, stellte Säckl klar. „Schlechtere Arbeitsbedingungen, das kann es nicht sein“, so Säckl.

Zu einem Pfeifkonzert rief auch Claudia Chirizzi auf. „Wir pfeifen die Arbeitgeber aus für das, was sie bis dato auf den Tisch gelegt haben“, so die Verdi-Landesfachbereichsleiterin, die im Land für die Sozialversicherungen zuständig ist. Eigentlich stehe die Barmer gut da im Vergleich zum Zeitpunkt vor sechs Jahren; „aber den Preis dafür, den habt ihr bezahlt, ihr alle, die ihr hier steht“. 3500 Arbeitsplätze sollten ursprünglich wegfallen. Bis jetzt, so Chirizzi, seien 4500 weggefallen. Und die Zahl der Geschäftsstellen sei halbiert worden. Fahrzeiten von bis zu zwei Stunden seien keine Seltenheit, so Chirizzi.

Hinter den geforderten 7,42 Prozent verberge sich ein ganzes Paket. Die Abschlüsse der anderen Kassen seien immer größer gewesen, weil die Barmer-Mitarbeiter Verzicht geleistet hätten. „Jetzt sind wir dran“, so Chirizzi. Am liebsten wäre Verdi eine prozentuale Erhöhung der Gehälter, alternativ gibt man sich nur mit einer Einmalzahlung im vierstelligen Bereich zufrieden. Auch die Steigerung der Entgelte in Höhe des Inflationsausgleichs, so wie von der Barmer ab 2021 vorgesehen, sieht man nicht als Verhandlungsbasis.

Weiterhin könne man mit Verdi verhandeln, jedoch nicht über eine halbstündige Arbeitszeitverkürzung wöchentlich, die noch dazu nach einem Jahr wieder zurückgenommen werden soll; „die Arbeitszeitverkürzung muss auf Dauer sein“. Einsetzen möchte sich Verdi auch für eine Vorteilsregelung für Verdi-Mitglieder, was die Einmalzahlungen oder Urlaubstage angeht.

„Wenn es kein Angebot gibt, dann sehen wir uns wieder“, rief Chirizzi den Beschäftigten zum Abschluss zu. Sollten die Tarifverhandlungen, die auch heute noch stattfinden, nicht zum von Verdi gewünschten Abschluss kommen, ist mit weiteren Warnstreiks zu rechnen.