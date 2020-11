10 000 Euro Schaden nach Zusammenstoß

Ein 68-jähriger Mercedesfahrer ist am Samstag gegen 14.10 Uhr auf der B29 von Aalen her kommend in Richtung Schwäbisch Gmünd unterwegs gewesen. Zwischen der Abzweigung Essingen und den Gewächshäusern einer Gärtnerei wollte ein 36-jähriger Golf-Fahrer aus einem Parkplatz in die B29 in Richtung Schwäbisch Gmünd einfahren. Dabei übersah er den heranfahrenden Mercedes. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.