Zu viele Unfälle: Rosenbergs neuer Kreisverkehr soll beleuchtet werden

Der neue Kreisverkehr in der Haller Straße am Ortsausgang in Richtung Schwäbisch Hall ist für viele Autofahrer offenbar ein Hindernis, an das sie sich nur schwer gewöhnen können. Immer wieder kommt es hier zu Unfällen, zuletzt am vergangenen Wochenende, als ein 68-Jähriger mit seinem Wagen über den Kreisverkehr hinwegrauschte und ein Verkehrsschild mitnahm.

In der jüngsten Rosenberger Gemeinderatssitzung brachte Gemeinderat Stefan Mack das Thema aufs Tapet. „Praktisch jeden Montag“ würde auf dem Kreisel ein neues angefahrenes, umgeknicktes Schild liegen. „Das wird zu einem Running Gag“, mahnte Mack und plädierte dafür, dass man den Kreisverkehr in der Nacht beleuchtet, um ihn für Autofahrer besser sichtbar zu machen. Bürgermeister Tobias Schneider nahm diese Anregung gerne auf.

„Sie haben Recht. Man muss sich langsam tatsächlich Gedanken machen“, befand der Bürgermeister und sagte zu, in dieser Angelegenheit Kontakt mit der zuständigen Straßenmeisterei Ellwangen aufzunehmen.

