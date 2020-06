Zu schnell unterwegs: Fahrzeug schanzt von der Fahrbahn und überschlägt sich

Zwei Verletzte und Sachschaden in fünfstelliger Höhe sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagabend in der Nähe von Rosenberg ereignet hat.

Kurz vor 22 Uhr war ein 20-jähriger Autofahrer auf der L1060 in Rosenberg unterwegs. Da er deutlich zu schnell unterwegs war, kam er kurz nach der Ohrmühle ins Schleudern. Er schleuderte von der Fahrbahn, schanzte danach durch eine Baumgruppe einen Abhang hinunter und überschlug sich mehrmals, bevor er gegen zwei Bäume krachte und dort liegen blieb.

Den eingetroffenen Einsatzkräften bot sich der Anblick eines Trümmerfeldes. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Sein 27 Jahre alter Beifahrer konnte leicht verletzt aus dem Fahrzeugwrack aussteigen. Beide mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die Feuerwehr alarmiert werden, die mit einem Fahrzeug und acht Mann vor Ort war. Bei dem Unfall entstand am Auto Totalschaden in Höhe von rund 40 000 Euro.