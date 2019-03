Zeitungstreff: Das Ding hat echt Wumms!

Die Viertklässlerinnen Elias Stier und Clemens Schmidtmann haben für den „Zeitungsreff 2019“ die neue Musikanlage im Musiksaal der Rosenberger Karl-Stirner-Schule unter die Lupe genommen.

Im Musiksaal hat die Karl-Stirner-Schule, so schreiben die drei, eine echt coole Anlage. Was den dreien am meisten gefällt ist, dass die Anlage richtig tolle, tiefe Bässe hat. Die Autorinnen haben festgestellt, dass dafür der Subwoofer zuständig ist.

Die Anlage ist von der bekannten Marke Nubert aus Schwäbisch Gmünd. Der Subwoofer ist eine extra Box, die auch eine eigenen Stromanschluss hat. Sie ist gar nicht mal so groß, eher unauffällig, hat aber einen großartigen Sound. Wenn man den Subwoofer während des Hörens abschaltet, merkt man sofort, dass der Musik etwas fehlt. Der Subwoofer hat eine untere Grenzfrequenz von 29 Hertz (-3 Dezibel) und leistet 200 Watt, was echt gut ist. Die Schülerinnen freuen sich immer, wenn sie mal so richtig laut Musik hören können.