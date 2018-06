Wolpert schafft es auf den vierten Rang

Im schweizerischen Berner Oberland fand der 16. Inferno Triathlon statt. Mit am Start waren auch zwei Ellwanger Athleten: Andreas Wolpert vom Team Freesmile.de und Wynfrith Egetemeyr, der für die DJK Ellwangen startet. Der Inferno-Triathlon zählt zu den schwersten Triathlon-Veranstaltungen der Welt und verlangt den Startern auf 3,1 Kilometern Schwimmen, 97 Kilometern Rennrad, 30 Kilometern Mountainbike und 25 Kilometern Berglauf einiges ab. Die Strecke führt über zwei Pässe und endet auf dem 2970 Meter hohen Schilthorn. Insgesamt werden 5500 Höhenmeter absolviert. Der Start erfolgte um 6.30 Uhr in Thun am Thuner See.

Dort werden die 3,1 Kilometer quer über den See nach Oberhofen geschwommen. Nach 48 Minuten entstieg Wolpert auf Rang 14 liegend dem Wasser. Mit einem schnellen Wechsel begann für ihn die mit 2145 Steigungsmetern gespickte Radstrecke. Egetemeyr ließ sich etwas mehr Zeit und benötigte 1:06 Stunden fürs Schwimmen. Wolpert fand sich bald auf Rang fünf liegend auf der Radstrecke.

Verfolgungsjagd

Für ihn begann nun die Verfolgung der führenden Athleten. Mit der zweitschnellsten Zwischenzeit von 3 Stunden und 24 Minuten konnte sich Wolpert auf den dritten Rang nach vorne arbeiten. Nun begann für ihn das Mountainbiken. Egetemeyr machte sein eigenes Rennen und absolvierte die Radstrecke in 4 Stunden und 42 Minuten. Für ihn stand ein erfolgreiches Erreichen des Ziels im Vordergrund. Auf dem Mountainbike fuhr er solide durch und begann den Berglauf nach bereits über acht Stunden Renndauer.

Auf der Mountainbike-Strecke verlor er wieder zwei Plätze und wechselte nach einem Sturz bei der Abfahrt nach 1 Stunde und 42 Minuten auf Rang fünf liegend auf die Laufstrecke. Der Sturz hatte etwas Zeit gekostet, aber zum Glück verletzte Wolpert sich nur leicht und konnte das Rennen fortsetzen. Da Wolpert ein guter Läufer ist, schien trotzdem noch alles möglich zu sein, da die führenden Athleten alle innerhalb von sechs Minuten auf die abschließende Berglaufstrecke mit 2175 Höhenmetern wechselten.

Kurz nach der Ortschaft Mürren hatte Wolpert den Anschluss zu den Rängen drei und vier gefunden. Im folgenden Steilstück konnte er Jan van Berkel distanzieren, musste jedoch in diesem Jahr Ramon Krebs ziehen lassen. Der Ellwanger hatte bei seiner Aufholjagd schon zu viel Energie verbraucht und musste sich für dieses Jahr mit Rang vier begnügen. Glücklich erreichte er nach 8 Stunden und 58 Minuten mit neuer persönlicher Bestzeit das Ziel auf dem Schilthorn.

Ganz oben auf dem Podest stand Felix Schumann aus Deutschland vor Samuel Hürzeler und Ramon Krebs aus der Schweiz. Egetemeyr erreichte das Ziel nach 13 Stunden und 16 Minuten ebenfalls auf Rang 4 in seiner Altersklasse, wobei er hier mit 62 Jahren der älteste Teilnehmer war.