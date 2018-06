Windpark Rosenberg-Süd: Stellungnahme von Landrat Klaus Pavel

Der vom EnBW-Konzern geplante Windpark Rosenberg-Süd hat in den vergangenen Tagen und Wochen für viel Wirbel gesorgt. Landrat Klaus Pavel ist dabei besonders in die Kritik geraten. Da er auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der EnBW ODR ist, werfen ihm die Gegner des Windparks unter anderem Befangenheit vor und stellen das gesamte Genehmigungsverfahren infrage. Pavel beziehungsweise das Landratsamt hat darauf nun mit einer umfassenden Stellungnahme reagiert, die wir an dieser Stelle ungekürzt veröffentlichen:

„Zu den in den vergangenen Tagen in den Medien veröffentlichten Vorwürfen gegen Landrat Klaus Pavel und das Landratsamt Ostalbkreis nimmt die Landkreisverwaltung offiziell Stellung und weist mit aller Entschiedenheit darauf hin, dass alle Genehmigungsverfahren objektiv und nach geltendem Recht durchgeführt und entschieden werden. Das gilt auch für das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren für den Windpark Rosenberg-Süd.

Insbesondere die gegen den Landrat erhobenen Befangenheitsvorwürfe treffen nicht zu: Landrat Klaus Pavel war und ist nicht befangen. Antragsteller für das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ist nicht die ODR, bei der der Landrat stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender ist, sondern vielmehr die EnBW Windkraftprojekte GmbH mit Sitz in Stuttgart. Dort werden auch die Entscheidungen getroffen. Die ODR wird auch keine Anteile am Windpark Rosenberg-Süd erwerben. Der Windpark wird allein von der EnBW Windkraftprojekte GmbH projektiert, gebaut und betrieben und sie wird auch alleiniger Eigentümer.

Unabhängig davon hat Landrat Klaus Pavel mit sämtlichen Genehmigungsverfahren für Windenergie persönlich nichts zu tun und er hat auch in keinster Weise auf irgendein Verfahren Einfluss genommen. Die Behauptung, der Landrat habe Druck auf Mitarbeiter ausgeübt, wird entschieden zurückgewiesen.

Erst als die Bürgerinitiative Landrat Pavel persönlich angeschrieben und um einen Gesprächstermin gebeten hat, hat er kurzfristig vor Weihnachten in einem ersten Gespräch am 15.12. 2016 angeboten, sich bei der EnBW in Stuttgart - und eben gerade nicht bei der ODR - für einen Kompromiss einzusetzen. In einem zweiten Gespräch am 22.12.2016 mit der Bürgerinitiative, Vertretern der EnBW und Vertretern der ODR hat der Landrat versucht, zwischen den Parteien zu vermitteln bzw. einen Kompromiss zu erreichen. Die ODR war vom Landratsamt zu diesem zweiten Gespräch dazu gebeten worden, weil es ihr ein dringendes Anliegen war darzulegen, dass die Entscheidungen, die die EnBW in Stuttgart trifft, für sie vor Ort ungünstige Auswirkungen haben. Die EnBW hat daraufhin auch erklärt, sie wäre bereit, auf Vorschlag der ODR und des Landrats auf die Windenergieanlage (WEA) Nr. 3 zu verzichten. In allen Gesprächen war vom Landratsamt deutlich darauf hingewiesen worden, dass die Genehmigungsvoraussetzungen vorliegen.

Das Genehmigungsverfahren ist verfahrensrechtlich einwandfrei durchgeführt worden. Das Landratsamt Ostalbkreis war und ist sich bei allen Genehmigungsverfahren stets bewusst, dass die Genehmigungsentscheidung in Gerichtsverfahren von einem unabhängigen Gericht überprüft werden kann. Das wurde der Bürgerinitiative auch mitgeteilt, als diese in den Gesprächen den Vorschlag machte, die Genehmigung „liegen zu lassen und sie einfach nicht vor dem 31.12. zu erteilen“.

Zu der Behauptung, das immissionsschutzrechtliche Verfahren hätte nicht als vereinfachtes Verfahren durchgeführt werden dürfen, erklärt das Landratsamt folgendes:

Das Genehmigungsverfahren musste nach den Bestimmungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie der 4. und 9. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchV) als sogenanntes vereinfachtes Genehmigungsverfahren, d. h. ohne Öffentlichkeitsbeteiligung, durchgeführt werden. Das Landratsamt ist an dieses Gesetz und die Verordnungen gebunden.

Eine Pflicht zur Durchführung eines sogenannten förmlichen Verfahrens ergab sich auch nicht aus dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). Das Vorhaben „Windpark Rosenberg-Süd“ stellt gemeinsam mit den in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Windparks Brandberg (2 WEA) und Virngrund (3 WEA) eine Windfarm im Sinne des UVPG dar. Diese Windfarm, bestehend aus insgesamt 8 WEA, fiel in den Anwendungsbereich des UVPG (§ 3 i. V. m. § 2 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1.6.2 der Anlage 1 des UVPG).

Wie die vom Landratsamt Ostalbkreis durchgeführte Vorprüfung ergab, sind unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. Somit war die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gemäß § 3 c Satz 1 UVPG nicht notwendig.

Die Feststellung, dass keine UVP nach Abschluss der Vorprüfung durchzuführen ist, wurde gemäß § 3 a UVPG im Amtsblatt des Ostalbkreises vom 23.12.2016 und auf der Internetseite des Landratsamts öffentlich bekannt gegeben. Das Genehmigungsverfahren musste daher als sogenanntes vereinfachtes Verfahren durchgeführt werden.

Die EnBW Windkraftprojekte GmbH hätte zwar einen Antrag auf Durchführung eines förmlichen Verfahrens gemäß § 19 Abs. 3 BImSchG stellen können, hat dies aber nicht getan. Es gab also keine Rechtsgrundlage, ein öffentliches Verfahren durchzuführen. Das Genehmigungsverfahren musste deshalb zwingend als sogenanntes vereinfachtes Verfahren durchgeführt werden, ein Ermessen hatte das Landratsamt nicht.“ (ij)