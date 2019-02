Virngrund-Waldlauf geht am 9. März in die 29. Runde

Am 9. März steigt in Rosenberg die 29. Auflage des Virngrund-Waldlaufs. Organisiert wird der durchaus anspruchsvolle Lauf wie gewohnt von den Sportfreunden Rosenberg. Er wird erneut in zwei Kategorien aufgeteilt sein: Es gibt einen Jugend- und Jogginglauf sowie eine Walkingstrecke über fünf Kilometer und den Hauptlauf über zehn Kilometer. Start ist um 15 Uhr in Rosenbergs Ortsmitte bei der Virngrundhalle.

Als einer der ersten Läufe im Frühjahr zieht der Virngrund-Waldlauf jedes Jahr eine steigende Zahl von Läufern an. Im vergangenen Jahr waren es schon über 400 Teilnehmer. Anmelden kann man sich für das Sportevent noch bis Donnerstag, 7. März, bei Michael Knecht unter www.sportfreunde-rosenberg.de. oder unter der Telefonnummer 0162 / 9190773. Meldeschluss ist 30 Minuten vor dem Start in der Virngrundhalle. Die Gebühren für den Fünf-Kilometer-Lauf (Jugend, Walking) betragen fünf Euro, für den Zehn-Kilometer-Hauptlauf zehn Euro. Die Ausgabe der Startnummern ist ab 12.15 Uhr in der Virngrundhalle.

Die Ergebnislisten findet man anschließend im Internet zeitnah unter www.virngrund-waldlauf.de.

Bewirtet werden die Läuferinnen und Läufer in der Virngrundhalle Rosenberg vom Team um Doris Schenk. In der Virngrundhalle besteht auch die Möglichkeit, zu duschen.

Siegerehrung ist nach dem Hauptlauf gegen 17 Uhr in der Virngrundhalle. Auszeichnungen erhalten die schnellsten weiblichen und männlichen Teilnehmer, Urkunden gibt’s für die Plätze eins bis drei in jeder Altersklasse.

Ein Sanitätsdienst des Deutschen Roten Kreuzes ist an der Strecke.