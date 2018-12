Viele Familien kommen zur Kindersegnung

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist die Hohenberger Jakobuskirche immer brechend voll. Viele Freunde der Original Hüttmoser, die den Gottesdienst mit ihren Bläsern festlich umrahmen, kommen oft in Familienstärke. Und es ist auch Tradition, dass anstelle der Predigt die Kinder nach vorne aufs Labyrinth kommen dürfen und vom Priester einen besonderen Segen erhalten.

Pfarrer Martin Danner ging vor den Kleinsten auf die Knie und sprach einen Segensgruß gemäß der ursprünglichen Bedeutung von Segnen als „Gutes Wünschen“. Die Kindersegnung war früher am Familiensonntag, dem erstem Sonntag nach Weihnachten, oder am Fest der Unschuldigen Kinder am 28. Dezember, an dem man des Kindermordes von Bethlehem gedachte. Nachdem aber dieses Geschehen von Historikern immer mehr angezweifelt wird, rückt die alte Psalmstelle wieder in den Vordergrund: „Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen, o Gott, verschaffst du dir Lob, deinen Feinden zum Trotz“.