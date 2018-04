Vertrag über Parkplatznutzung ist vertagt

Die Gemeinde Rosenberg will in der Parkplatzfrage eng mit der katholischen Kirchengemeinde zusammenarbeiten. Die Kirchengemeinde will Stellplätze an der Kirche bauen lassen. Weil die Virngrundhalle in der Nähe liegt, möchte die weltliche Gemeinde diese Parkplätze mitbenutzen können. Im Gegenzug für einen finanziellen Zuschuss soll die Gemeinde die Stellplätze, die an der Kirche entstehen sollen, auf 50 Jahre lang nutzen können.

Der Vertragsentwurf über die Nutzung der Parkplätze war den Ratsmitgliedern bereits in der letzten Sitzung vorgelegt worden. Dort hatten die Räte allerdings Änderungsbedarf in einigen Punkten gesehen. Deshalb war ursprünglich vorgesehen, über die geänderten Punkte, etwa die Laufzeit des Vertrages, zu beschließen. Gemeinderat Stephan Zerrer beharrte darauf, den ganzen Vertragsentwurf mit den eingearbeiteten Änderungen sehen zu wollen, bevor er darüber abstimmen könne. Dieser Meinung schloss sich das gesamte Gremium an. In der nächsten Sitzung soll den Räten der gesamte Vertragsentwurf vorgelegt werden. Dann soll auch abgestimmt werden.