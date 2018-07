Vater der Rosenberger Gemeinschaftsschule sagt Ade

Mit einem berührenden Festabend ist Wolfgang Streicher, Rektor der Karl-Stirner-Schule, in den Ruhestand verabschiedet worden. Wie beliebt Streicher war zeigte sich in allen Reden und Auftritten. Und so brachte es der Satz „Schön war die Zeit“, der am Bühnenvorhang angeheftet war, auf den Punkt. Nach 16 Jahren an „seiner“ Schule, falle ihm der Abschied schwer, so Streicher. „Ich bin ein Rosenberger“, sagte er gerührt.

Gänsehautfeeling gab's gleich zu Beginn. Lehrerin Barbara Humpf, begleitet von Volker Schulz, erfüllte die Virngrundhalle mit ihrer Sopranstimme, bevor Konrektor Ralf Watzl die Begrüßung der vielen Gäste übernahm. „Unser hochgeschätzter Kapitän Wolfgang Streicher geht von Bord“, sagte er. Streicher habe es geschafft, aus der Karl-Stirner-Schule eine Gemeinschaftsschule zu machen, in der kürzlich die ersten Zehntklässer ihre Prüfung zum Realschulabschluss gemacht hätten. Sieger Götz als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft aller Rosenberger Vereinigungen und Vereine, dankte Streicher für die tolle Zusammenarbeit und hob in diesem Zusammenhang die Feste heraus, wie zuletzt das Mittsommerfest. Als Dank überreiche Götz eine Radierung von Sieger Köder. Es zeigt einen Pilger auf dem Jakobusweg nach Santiago. Diesen will Streicher zusammen mit seiner Frau zumindest in Teilen gehen.

Gummitwist und Ballspiel

Was dann folgte strapazierte die Lachmuskeln. Die Zweitklässler führten Pausenhofgespräche auf der Bühne. Da wurde Ball gespielt, Seil gehüpft, da gab’s Gummitwist und inhaltsschwere Gespräche wie: „Hen ihr’s scho g’hert, unser Rektor goat in Ruhestand. Des koa doch net sei, des isch doch a Bild von am Ma“. „So einen Rektor wie dich kriegen wir nie wieder“ ertönte es.

„Ohne gute Bildung fehlt das Fundament für eine gute Ausbildung. Sie, Herr Streicher, haben den vielen Schülerinnen und Schülern das richtige Rüstzeug mit auf den Weg gegeben“, sagte der neue Bürgermeister Tobias Schneider. 2012 habe die Hauptschule Rosenberg nur noch 170 Schüler gehabt. Durch den Einsatz von Streicher und Bürgermeister a. D. Uwe Debler sei ein kleines Wunder geschehen. Aus der Hauptschule von damals sei eine Gemeinschaftsschule geworden. „Sie sind der Vater dieser Gemeinschaftsschule“, sagte Schneider.

Eine Bildpräsentation der vergangenen 16 Jahre leitete über zur Rede von Schulamtsdirektor Jörg Hofrichter. Er erzählte die Geschichte „Der Jasager und der Neinsager“. Streicher sei immer ein Jasager gewesen. Ja zur Schule, ja zum gewählten Beruf als Lehrer. Hofrichter: „Ihnen war es eine Herzensangelegenheit die Schüler zu fördern. Sie haben viel Ja gesagt während Ihrer Lehrertätigkeit“, sagte Hofrichter. Schuldekanin Ulrike Engel nannte Streicher einen Entdecker, der Struktur in die Schulwelt gebracht habe. „Menschen wie Sie braucht es, um etwas zu bewegen“, sagte sie zu Streicher.

Bodenständig und motivierend

Der Auftritt der Danzers Dancers (Leiter Daniel Danzer) bracht Hiphop auf die Bühne, bevor sich Konrektor Watzl im Namen des Kollegiums bedankte. Liebenswert, geduldig, bodenständig, sportlich, mit einer motivierenden Art und ein Teamplayer zum Wohle der Schüler. Das sei Streicher gewesen. Er habe großen Weitblick in Sachen neues Schulkonzept bewiesen und Rosenberg zu einem sicheren Schulstandort gemacht.

„Du warst immer cool, und für Dich war der Beruf des Lehrers eine Berufung“, sagte Watzl. Als Abschiedsgeschenk durfte Streicher samt Strohhut und Drink in einem Liegestuhl Platz nehmen und einen Reisegutschein entgegennehmen. Er bereist demnächst Mauritius.

In bewegenden Worten bedankte sich Streicher bei seiner Frau, die ihm stets den Rücken freigehalten habe, und seinen Kollegen. „Ich war 26 Jahre lang Schulleiter und ich habe keines dieser Jahre bereut“, sagte er. Mit einer der Höhepunkte in seiner Laufbahn sei die Berufung der Karl-Stirner-Schule zur Gemeinschaftsschule gewesen. Aber es habe auch Tiefpunkte gegeben wie im Jahre 2010, als die Rosenberger Schule kurz vor dem Aus gestanden hätte. Nur dem Einsatz von Debler, dem damaligen Schulrat Hans-Jörg Polzer, von Jagstzells Bürgermeister Raimund Müller und vielen anderen sei es zu verdanken, dass sich die Rosenberger Schule weiterentwickeln konnte.

Und was passte besser als die Beiträge des Lehrerchors: „As tears go by“, „Alles Gute Dir zum Abschied“ und „Ich wollte nie erwachsen sein“. Moderiert wurde die Abschiedsfeier von den Zehntklässlerinnen Laura und Luisa Berroth.