US-Hubschrauber fliegen wieder über den Orrotsee - und erschrecken zahlreiche Wasservögel

Die US-Streitkräfte haben ihre Tiefflüge am Orrotsee wieder aufgenommen. Das zeigt ein Elf-Sekunden-Video, das ein Spaziergänger am Donnerstagnachmittag am Orrotsee aufgenommen hat.

Der Kampfhubschrauber vom Typ AH-64 Apache flog gegen 16.20 Uhr in geringer Höhe über den See und erschreckte dabei zahlreiche Wasservögel.