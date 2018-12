Unter Drogen und Alkohol mit Auto überschlagen

Ein 21-Jähriger hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Unfall verursacht. Der junge Mann fuhr in Rosenberg inRichtung Willa. Am Ortsende überfuhr er einen Kreisverkehr und überschlug sich mit seinem Fahrzeug, das auf der Fahrbahnmitte liegen blieb. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden von etwa 20 000 Euro. Der Schaden am Kreisverkehr muss noch beziffert werden. Zum Abbinden des ausgelaufenen Motorenöls musste die Straßenmeisterei verständigt werden. Der Unfallverursacher, der unter Drogen- und Alkoholeinwirkung stand, musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.