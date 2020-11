Unfall beim Überholen

Um einen vorausfahrenden Lkw zu überholen, hat ein 51-Jähriger seinen Wagen am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der Landesstraße 1060 zwischen Rosenberg und Eggenrot-Lindenhof auf die Gegenfahrbahn gezogen. Als er bemerkte, dass ein hinter ihm fahrendes Auto ebenfalls bereits am Überholen war, fuhr er wieder nach rechts, verlor hierbei aber die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr in den Straßengraben fuhr. Zu einer Berührung der beiden Autos kam es nicht.