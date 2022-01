Unfall bei Bühlertann: 15 000 Euro Schaden

Insgesamt rund 15 000 Euro Schaden sind bei einem Unfall auf der L1060 in Richtung Bühlertann entstanden. Ein 21-jähriger Lasterfahrer war am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr hier unterwegs. Als er nach rechts in einen Feldweg einbiegen wollte, holte der 21-Jährige mit seinem Lkw aus und nutzte dazu zum Teil die Linksabbiegerspur. Genau in diesem Moment wollte ein 20-jähriger Autofahrer am Laster vorbeifahren, sodass es während des Abbiegevorgangs zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam.