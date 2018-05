Die aktiven Senioren aus Rosenberg sind kreativ und sprühen vor neuen Ideen. Im Alten Rathaus „Galerie und Museum“ haben sie eine neue Ausstellung aufgebaut, die den Titel trägt „Tischlein deck dich – Sammeltassen und anderes wertvolles Porzellan“. Die Ausstellung wird am morgigen Sonntag, 6. Mai, um 14 Uhr eröffnet. Gerhard Gaugler wird in die Exposition einführen.

„Im vergangenen Jahr haben wir uns mit dem Thema 'Rund ums Bier’ eher an die männlichen Besucher gewandt. Dieses Jahr wollen wir die Frauen mit unserer Ausstellung beglücken“, sagt Gerhard Gaugler augenzwinkernd.

Tatsächlich waren es in den 50er und 60er Jahren hauptsächlichen Mädchen und junge Frauen, die sich dem damaligen Trend Sammeltassen hingegeben haben. Dies war damals große Mode. Wobei die Sammeltassen weniger für den täglichen Gebrauch gedacht waren. Sie kamen nur bei besonderen Anlässen wie Familienfesten, Konfirmation, Kommunion oder Taufen auf den festlich gedeckten Tisch. Ansonsten schlummerten die Sammeltassen schräg aufgestellt im Stubenbüfett.

Weiße Decken, bauchige Kaffeekannen und Tropfenfänger

Betritt man die Rosenberger Ausstellung, fallen einem die festlich gedeckten Tische auf, auf denen Festtagskaffeegeschirr schön drapiert aufgebaut ist, teilweise bis zurück ins Jahr 1850. So war's früher bei Oma, als der Kaffeetisch zu besonderen Anlässen gedeckt war. Eine weiße Tischdecke und an der bauchigen Kaffeekanne der obligatorische Tropfenfänger mit Schaumstoffröllchen, der verhindert hat, dass das Tischtuch mit Kaffee verkleckert wurde.

Doch wie kommt eine reine Männertruppe dazu, Sammeltassen und altes Kaffeegeschirr auszustellen? „Also mir ist die letztjährige Ausstellung ,Rund ums Bier' mit all den historischen Bierkrügen und Fässern leichter gefallen“, gibt Erwin Maas zu und die anderen nicken bestätigend. Aber wie gesagt: Die aktiven Senioren sind eine aktive Truppe und zaubern jedes Jahr wieder etwas Neues aus dem Hut.

Außer Sammeltassen und festlichem Kaffeegeschirr gibt’s in der neuen Ausstellung zum Beispiel auch noch Kuchenteller mit alten Motiven aus Rosenberg, Tortenplatten, Gebäckteller oder Mokkasammeltassen. Hervorzuheben sind dabei neun Künstlertassen mit Motiven von Aalener Künstlern, hergestellt in der Rosenthal Manufaktur. Inschriften auf anderen Tassen und Tellern wie „An Gottes Segen ist alles gelegen“, „Zum Andenken“, „Zur Konfirmation oder „Aus Liebe“ erinnern an frühere Tage. Oft aus Liebe sind gewiss auch die Poesiealben entstanden, die ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sind.

Alles in allem wieder eine liebevoll zusammengestellte Ausstellung, die einen an frühere Zeiten erinnert. In den anderen Räumen und im Dachgeschoss des Museums kann man Kunst von Sieger Köder und von Karl Stirner im Original bewundern. Im Dachgeschoss ist alles aufgebaut, was mit der Geschichte von Rosenberg zu tun hat.