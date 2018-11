Mit dem obligatorischen Druck auf den roten Buzzer kann jetzt offiziell ein weiterer Teil der Gemeinde Rosenberg schnelles Internet genießen. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist dies, verglichen mit der seitherigen Geschwindigkeit, ein Quantensprung.

Die Teilorte Hütten, Hüttenhof, Zumholz, Forsthaus und Tannenbühl sind jetzt direkt mit Glasfaser ins Haus (FTTB = Fiber to the Building) versorgt, so dass sie mit bis zu 300 Megabit pro Sekunde surfen können. Die Teilorte Hohenberg, Matzengehren und Hinterbrand können mit der FTTC-Technik (= Fiber zu the Curb) mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde surfen. Diese langsamere Geschwindigkeit ergibt sich dadurch, dass die letzte Strecke vom mit Glasfaser angefahrenen Verteilerkasten über die Kupferleitung ins Haus kommt.

Rosenbergs Bürgermeister Tobias Schneider freute sich, dass das Internet dank der NetCom BW auch auf dem Land zügig voranschreitet. Er dankte in diesem Zusammenhang sowohl dem Planungsbüro als auch der NetCom BW für die gute Zusammenarbeit. Und er dankte dem Landratsamt Ostalbkreis, ohne deren Backboneleitung so ein Projekt finanziell nicht zu stemmen gewesen wäre. Wolfgang Hirsch als technischer Projektleiter Breitbandausbau im Ostalbkreis nahm den Ball auf und sagte, dass der Landkreis allein für die Maßnahme Rosenberg 348 000 Euro in die Hand genommen hätte. (Zuschuss vom Land: 206 000 Euro). Michael Preiß, Teamleiter der NetCom BW, freute sich, dass durch die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Planungsbüro, Baufirma und NetCom BW ein weiterer Schritt in Richtung Breitbandausbau gemacht worden sei. Damit könne man der digitalen Zukunft getrost ins Auge schauen, sagte er.

Das nächste Breitband-Ausbaugebiet in der Gemeinde Rosenberg ist Rosenberg Nord, wozu unter anderem Willa und Hummelsweiler gehören. Rosenbergs Kämmerer Winfried Krieger nannte in diesem Zusammenhang einen Betrag von rund einer Dreiviertelmillion Euro, der von der Gemeinde übernommen werden müsse. Die Gesamtkosten des Projekts Nord bezifferte Krieger mit rund 1,5 Millionen Euro.