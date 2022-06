Taxifahrer geprellt: Polizei sucht Zeugen

Gegen 1.30 Uhr am Mittwochmorgen haben sich zwei bislang unbekannte Männer mit einem Taxi vom Aalener Bahnhof nach Rosenberg fahren lassen, ohne zu bezahlen. Am Zielort angekommen, stiegen die beiden in der Haller Straße aus und flüchteten zu Fuß. Der berechnete Betrag belief sich auf 78 Euro.

Ein Zeuge beobachtete, wie die beiden sich hinter einem Auto und einem Baum versteckten. Beim Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizei waren die Unbekannten nicht mehr vor Ort. Bei einem der Fahrgäste handelte es sich um einen dunkelhäutigen, etwa 17 oder 18 Jahre alten Mann, der schlank und etwa 1,65 Meter groß ist. Er sprach akzentfreies Deutsch und war unter anderem mit einer blauen Jacke und einer schwarzen Basecap bekleidet.

Der zweite Täter ist ebenfalls etwa 18 Jahre, 1,70 Meter groß und schlank. Er hat kurze dunkelbraune Haare, die zu einer Undercutfrisur geschnitten sind. Bekleidet war er mit einem weißen Pulli, schwarzer ärmellosen Weste und einer schwarzen Hose. Hinweise auf die beiden Männer nimmt das Polizeirevier Ellwangen, unter der Telefonnummer 07961 / 9300 entgegen.