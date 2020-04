Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Aktionen. Weil keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden können, aber Palmzweige immer noch gerne gebastelt werden und nach der Segnung am Palmsonntag einen bevorzugten Platz in sogenannten Herrgottswinkel der Wohnstube haben, hat der Pfarrer der Seelsorgeeinheit Virngrund (Hohenberg, Jagstzell und Rosenberg), Martin Danner darum gebeten, die Palmen, wie sie umgangssprachlich auch heißen, in die Kirche zu bringen und auf den Altarstufen beim bekannten Palmesel von Sieger Köder abzulegen. In einer kleinen, nicht öffentlichen Zeremonie segnete er er die Palmbüschel, die danach wieder in die Häuser zurückgebracht wurden um bis zum Palmsonntag 2021 einen Ehrenplatz im Wohnzimmer zu finden. Foto: ng