Steffen Hirschle ist neuer Rosenberger Schützenkönig

Bei der Königsfeier des Schützenvereins Rosenberg ist Steffen Hirschle zum Schützenkönig gekürt worden. Die Vereinsmeisterschaft in der Damenklasse hat Nadine Roth für sich entschieden.

Der Vorsitzende Frank Sauerborn freute sich über die guten Ergebnisse und wünscht sich für das kommende Sportjahr weitere Erfolge. Erfreulich war auch der reibungslose Ablauf der Wettbewerbe. Sportleiter Anton Hirschle hatte wieder für das Schießen und die Auswertung organisiert.

Bei der Vereinsmeisterschaft mit dem Luftgewehr gewann Nadine Roth in der Damenklasse deutlich vor Beate Hirschle und Edith Hornisch. In der Schützenklasse war in diesem Jahr Philipp Köder erfolgreich. Knapp dahinter folgten Steffen Hirschle und Anton Hirschle. Die Silvesterscheibe 2018, welche in diesem Jahr vom Schützenverein besorgt und bezahlt wurde, konnte Nadine Roth gewinnen.

Dann kam der Höhepunkt des Abends: die Proklamation des Schützenkönigs. Hier war Spannung angesagt, denn gleich fünf Schützen hatten ähnlich gut gezielt. Steffen Hirschle wurde Schützenkönig des Jahres 2019 und übernahm die Königskette. Philipp Köder folgte als erster Ritter vor Edith Hornisch. Dieses Trio wird nun den Schützenverein Rosenberg im Jahr 2019 vertreten.

Frank Sauerborn bedankte sich bei allen für ihr Mitwirken und gratulierte den Siegern. Es wurde angeregt, im nächsten Jahr für Lichtgewehr eine Klasse anzubieten, da hier die Jugendlichen mit Eifer bei der Sache seien