Starkbierfest mit der Blaskapelle Gloria

Die Musikkapelle Bühlerzell lädt am Samstag, 30. Oktober, wieder zu einem Starkbierfest in die Rudolf-Mühleck-Halle ein. Für Stimmung wird am Abend die Blaskapelle Gloria sorgen, immerhin erster amtierender Europameister der böhmisch-mährischen Blasmusik. Zum Repertoire der Kapelle gehören neben Polkas und Walzern auch klassische und moderne Kompositionen. Insgesamt teilen sich 13 Musiker und zwei Gesangssolistinnen den Platz auf der Bühne.

Das Starkbierfest ist natürlich auch bewirtet. Neben Bier und Wein gibt es auch warmen Speisen und Vesper. Einlass ist an 18.30 Uhr; das Konzert beginnt am 20 Uhr. Es gilt voraussichtlich die 3G-Regelung; die Maske darf zum Essen und Trinken abgesetzt werden.

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 17 Euro.