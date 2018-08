Spiel, Spaß und Sport in Hummelsweiler

Hummelsweiler (afi) - Drei Tage ist es beim BWC-Turnier in Hummelsweiler sportlich-spaßig zur Sache gegangen. Die Teams traten im Beachvolleyball, im Fußball und im Elfmeterschießen gegeneinander an. Besonders erfolgreich war dabei die Mannschaft vom Bauwagen Hummelsweiler, die zwei Wettbewerbe für sich entscheiden konnte.

Das BWC-Turnier in Hummelsweiler blickt mittlerweile auf eine lange Tradition zurück. Jedes Jahr wird es von vielen erwartet und die Stimmung beim Turnier ist immer bestens. Hier wird nicht allzu ernst um jeden Punkt gekämpft. Spaß am Spiel und Sport steht im Vordergrund. Da passte der Spruch auf einem Trikot schon bestens: „Nichts ist geiler als Hummelsweiler“.

Wie gewohnt ging das Turnier wieder drei Tage. Der Freitagabend begann mit einem ersten Volleyball-Turnier. 13 Mannschaften hatten sich für diesen abendlichen Wettbewerb gemeldet. „Das ist eine tolle Beteiligung“, erklärte Philipp Förstner vom BWC-Team. Ausgespielt wurde in drei Gruppen, dem Viertel- und Halbfinale sowie dem Endspiel, aus dem die Mannschaft „Beach“, zusammengewürfelt aus Gauchshausenern und Ellwangern, als Sieger hervorging. Nach den Spielen wurde gemeinsam im Festzelt mit Barbetrieb gefeiert.

Der Samstag startete dann mit dem zweiten Volleyballturnier, zu dem sich fünf Mannschaften gemeldet hatten. Sieger wurde die Mannschaft vom Bauwagen Hummelsweiler. Daran anschließend folgte das Elfmeterschießen, das ebenfalls die Mannschaft des Bauwagens Hummelsweiler gewann. Danach wurde wieder gefeiert. Zur Stimmung trug eine Liveband bei, die das Festzelt rockte.

Am Sonntag war das Fußballturnier der Höhepunkt, zu dem sich fünf Mannschaften gemeldet hatten. Jeder kickte gegen jeden um Platz drei und das Endspiel, das schlussendlich die Mannschaft aus Lauchheim gewann.

Über die drei Tage waren rund 50 Helferinnen und Helfer des BWC-Teams in mehreren Schichten eingespannt. Alles klappte wie am Schnürchen und jeder war gut drauf. So macht ein Turnier Spaß – egal, ob bei Beachvolleyball, beim Elfmeterschießen oder beim Fußballspiel.