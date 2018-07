Sonnensegel für den Kindergarten

Derzeit wird der Kindergarten Rosenberg um einen Anbau erweitert; die Betreuung der Ein- bis Dreijährigen erfordert zusätzliche Räume und Einrichtungsgegenstände. Deswegen genehmigte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Montag außerplanmäßig Kleinkindspielgeräte inklusive einem Sonnensegel und einer Einzäunung für 16 500 Euro, die Ausstattung des neuen Besprechungszimmers mit etwa dem gleichen Betrag (im Haushalt enthalten) sowie außerplanmäßig die Anbringung eines Klemmschutzes an den Innentüren und die Reparatur von einigen Außen- und Innenrollos mit einer Gesamtsumme von 8000 Euro. Die etwas aufwändigere Einzäunung mit einem Stabzaun anstatt eines Maschendrahtzaunes (40 000 Euro anstelle von 10 000 Euro) soll im kommenden Jahr finanziert werden.