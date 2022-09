Soja-Sortendemo in Rosenberg-Zollhof

Der Anbau von Eiweißpflanzen ist ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige und regionale Nutztierfütterung. Sie ermöglichen es, eine gentechnikfreie Fütterung umzusetzen, die von Seiten der Verbraucher immer stärker nachgefragt wird. Aber auch für die menschliche Ernährung werden die Hülsenfrüchte wiederentdeckt, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung.

Durch den Fortschritt in der Züchtung gewinnen besonders die Kulturen Soja und Lupine zunehmend an Bedeutung. Um hierzu einen Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand zu geben, lädt der Geschäftsbereich Landwirtschaft des Landratsamt Ostalbkreis zu einer Sortendemo mit 19 Soja- und zwei Lupinensorten ein.

Treffpunkt ist am Donnerstag, 15. September, um 13.30 Uhr in Rosenberg-Zollhof. Nähere Auskünfte erteilt der Geschäftsbereich Landwirtschaft in Ellwangen unter Telefon 07961/90 59 36 52 oder per E-Mail an landwirtschaft@ostalbkreis.de.