„Seit vielen Jahrzehnten sorgt der Hohenberger Skilift für viel Spaß im Schnee. Leider können wir in diesem Jahr den Lift nicht in Betrieb nehmen.“ Das teilt der Vorstand von „Snow&Fun“ Hohenberg in einem Schreiben an die Vereinsmitglieder und Freunde des Skilifts mit.

Schweren Herzens sei man in vielen Videomeetings übereingekommen, dass aufgrund der aktuellen Covid-19-Lage ein Betreiben des Lifts nur sehr schwer umzusetzen sei. Die aktuellen Vorgaben zu Abstandshaltung, Maskenpflicht und Hygienekonzept seien durch den engen Kontakt bei der Einstiegshilfe für die Kinder nicht zu gewährleisten, vor allem im kleinen Wartebereich vor dem Lift und an der Kasse.

Ebenso wird es keinen Skiausflug geben. „Diese Schritte bedauern wir sehr, stellen aber die Gesundheit in den Vordergrund“, schreiben die Verantwortlichen und bitten um Verständnis. „Wie alle hoffen wir auf eine Besserung der Lage und einen unbeschwerten Skispaß im nächsten Winter.“