Sieger Götz geht, Alois Maierhöfer kommt

Bei der Hauptversammlung der Arbeitsgemeinschaft aller Rosenberger Vereine und Vereinigungen hat es einen Wechsel an der Vereinsspitze gegeben. Neuer Vorsitzender ist Alois Maierhöfer. Er löst Sieger Götz ab, der das Amt über sieben Jahren inne hatte.

Götz begrüßte eingangs der Versammlung die Vertreter der Rosenberger Vereine im Rosenberger Schützenhaus. In seinem Jahresbericht dankte Götz den Vereinsvertretern für das harmonische Miteinander und seinem Team für die „stets konstruktive Zusammenarbeit“. Er nannte die vielen Veranstaltungen der Vereine, die musischen des Musikvereins und der drei Gesangvereine sowie das Jakobusfest, das jedes Jahr viele Besucher nach Hohenberg ziehe. „Unsere Vereine sind die besten Werbeträger für die Gemeinde“, sagte Götz.

Schriftführer Ralf Recknagel ließ danach das ereignisreiche Jahr 2018 noch einmal Revue passieren. Auch er lobte die Zusammenarbeit aller Vereine, deren Arbeit „höchsten Respekt“ verdiene. Beim Mittsommerfest hätten alle an einem Strang gezogen, ebenso bei den Sportveranstaltungen oder dem Kinderferienprogramm.

„Ein Leuchtturm im Ehrenamt“

Kassierer Alois Schreckenhöfer berichtete danach detailliert über die Kassenbewegungen und Buchungen und konnte einen „zufriedenstellenden Kassenstand“ vermelden.

Im Vorfeld der Wahlen erklärte Sieger Götz, dass er sein Amt zu Verfügung stellen werde, weil er etwas kürzer treten möchte. Zu seinem Nachfolger wurde von der Versammlung einstimmig Alois Maierhöfer gewählt. Schriftführer Ralf Recknagel wurde in seinem Amt bestätigt.

Bürgermeister Tobias Schneider lobte den scheidenden Sieger Götz in seinem Grußwort als „einen Leuchtturm im Ehrenamt“ . Götz sei zeit seines Lebens im Ehrenamt aktiv gewesen. Unter anderem habe er die Bürgerhilfe ins Leben gerufen. „Dazu gehört viel Durchhaltevermögen“, betonte Schneider. Götz spiegele in vorbildlicher Weise das wider, was das Ehrenamt ausmacht, so Schneider. „Die Auszeichnungen und Urkunden, die an Götz verliehen wurden, schmücken ganze Wände“, sagte der Bürgermeister und nannte in diesem Zusammenhang die Auszeichnungen durch den Eugen-Jaekle-Chorverband, die Ehrenmitgliedschaft beim Liederkranz Hohenberg, die Verleihung der Ehrennadel des Landes Baden- Württemberg im Jahre 1999 – um nur einige zu nennen. Als Dank überreichte Schneider einen Reisegutschein der Gemeinde zur freien Wahl.

Der zweite Vorsitzender Stephan Zerrer dankte Götz für das stets harmonische Miteinander im Vorstandsteam. Seit 2011 habe Götz viele Herausforderungen gemeistert. Unter anderem habe Götz die gesamten Vereinsdaten digitalisiert, das Straßenfest wieder belebt und daraus das Mittsommerfest geformt. Er habe die Vereinslandschaft geprägt und erweitert. Für die geleistete Arbeit überreichte Zerrer ein Geschenk der Vereine an Sieger Götz.

Dieser, sichtlich gerührt, gab den Dank zurück. „So leicht gehen mir die Worte nicht aus, aber jetzt ist es so weit“, dankte Götz für all die Geschenke und Lobreden. Hermann Sorg hatte Bilder von Vereinsveranstaltungen zusammengetragen, die das abgelaufene Jahr noch einmal in Erinnerung riefen.