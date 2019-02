Seit 25 Jahren hat Hohenberg Freunde in Argentinien

Rosenberg-Hohenberg - Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert unterhält die Katholische Kirchengemeinde aus Hohenberg freundschaftliche Beziehungen mit der kleinen Gemeinde Vilmer in Argentinien. Das Jubiläum wird in diesem Jahr gefeiert. Den Auftakt macht am kommenden Sonntag ein Festgottesdienst mit Domkapitular Dr. Heinz-Detlef Stäps.

Beim Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 bis 1965) lernte der damalige Rottenburger Bischof Carl-Josef Leiprecht seinen Amtskollegen Bischof Manuel Tato aus der Provinz Santiago del Estero in Nordwestargentinien kennen. Die Männer freundeten sich an und bald entstanden weitere deutsch-argentinische Partnerschaften. Zum Eintritt in den Ruhestand 1995 wünschte sich der Malerpfarrer Sieger Köder keine Geschenke, sondern ließ stattdessen ein Konto einrichten, mit dem eine Partnerschaft zwischen den beiden Kirchengemeinden Rosenberg und Hohenberg und Nordargentinien gefördert werden sollte.

Diesem Wunsch entsprechend entwickelten sich über den ehemaligen Pfarrer von Herbrechtingen, Alwin Nagy, der seit Jahrzehnten Partnerschaftsprojekte in Argentinien betreut, schließlich die ersten Kontakte nach Vilmer, einer Gemeinde in der Nähe von Santiago del Estero.

Seit 1998 besucht man sich gegenseitig

1998 weilten zum ersten Mal vier Frauen aus Vilmer in Hohenberg.

In den Jahren 2002/03, 2003/04 und 2006/07 reisten dann jeweils für ein ganzes Jahr die jungen Hohenberger Martin Schneider, Peter Härtlein und Kathy Knecht nach Vilmer. Sie lebten dort im Rahmen des Weltfriedensdienstes (WFD) in Partnerfamilien und arbeiteten in der Kirchengemeinde mit.

2005 waren zwei junge Leute aus Vilmer beim Weltjugendtag in Köln und anschließend Gäste in der Virngrundgemeinde. 2006 besuchten Pfarrer Martin Danner und eine Gruppe Hohen- und Rosenberger die argentinische Partnergemeinde. Im Sommer 2010 weilte die Gemeindeschwester Dona Maria mit einer kleinen Gruppe in Hohenberg und Rosenberg.

Bisheriger Höhepunkt dieser Partnerschaft war der einjährige Aufenthalt des damals 22-jährigen Daniel Vera 2012/13 aus Vilmer in Deutschland. Er lebte in dieser Zeit in vier Hohenberger Gastfamilien, arbeitete in den beiden Kindergärten der Gemeinde Rosenberg und in der Jugendarbeit der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) Hohenberg mit und festigte diese Freundschaft erneut. Daniel Vera war einer der ersten Südamerikaner, der mit dem sogenannten „Reverse-Programm“ der Diözese Rottenburg-Stuttgart zum Gegenbesuch nach Deutschland kam.

Mittlerweile hat sich aus der KjG Hohenberg heraus ein „Arbeitskreis Vilmer“ gebildet, der organisatorisch zum „Eine-Welt-Ausschuss“ der beiden Kirchengemeinden Hohenberg und Rosenberg gehört. Diese elf jungen Leute waren über Ostern 2016 in Vilmer und erwarten nun vom 23. Juli bis 6. August dieses Jahres Freunde aus Vilmer, um mit ihnen über das diesjährige Hohenberger Jakobusfest (26. bis 28. Juli) das 25-jährige Bestehen dieser deutsch-argentinischen Freundschaft zu feiern.