Schulsanierung wird deutlich teurer

Der neue Bürgermeister von Rosenberg, Tobias Schneider, hat in seiner ersten Gemeinderatssitzung angekündigt, dass sich die Sanierung der Karl-Stirner-Schule verteuern wird. Knapp 400 000 Euro soll das Projekt mehr kosten, was den ständig steigenden Handwerkerpreisen geschuldet sei, wie Schneider und Architekt Mathis Tröster in der Sitzung heraushoben.

Rosenberg sei keine Ausnahme, denn diese Preissteigerungen gebe es in ganz Deutschland, so Schneider, der die Ergebnisse der Ausschreibungen für den zweiten und dritten Bauabschnitt der Schule bekanntgab. „Man muss heutzutage froh sein, wenn man überhaupt noch ein Angebot von einer Baufirma oder einem Handwerker bekommt“, sagte Schneider. Nur so könne gewährleistet werden, dass es mit den Arbeiten im vorgesehenen Zeitfenster vorangeht. So erhielt die Firma Hermann Fuchs die Rohbauarbeiten als einziger Bieter für 589 587 Euro, die Flaschnerarbeiten gingen an die Firma Spörl aus Westhausen, die mit 29 401 Euro ebenfalls einziger Anbieter war. Um die Dachabdichtungen kümmert sich die Firma Keskin und die Metallbautüren in einer Größenordnung von 375 290 Euro übernimmt die Firma Lingel aus Röhlingen. Die Gerüstarbeiten in Höhe von 55 471 Euro übernimmt die Firma Fuchs aus Bühlertann, die Gewerke Heizung und Sanitär mit einem Gesamtpreis in Höhe von knapp 340 000 Euro die Firma BMA aus Westhausen, fürs Elektrische ist die Firma Hedele zu einem Angebotspreis von 548 558 Euro zuständig.

Auf Anfrage der Räte nach Mehrleistungen erläuterte Architekt Mathis Tröster den Betrag von rund 70 000 Euro, der zur Gesamtverbesserung in der Schule beitrage. Dabei seien die Fenster, die jetzt im gesamten Schulkomplex (ursprünglich war nur ein Teil geplant) ausgewechselt werden, der Hauptbrocken. „Dann aber steht die Schule so da, wie man es in der heutigen Zeit erwartet“, versprach der Architekt. Die restlichen noch ausstehenden Ausschreibungen sollen im Laufe des Jahres gemacht werden.

Erweiterung und Sanierung von Spielplätzen

Nach einer Ortsbegehung waren sich die Gemeinderäte einig, dass bei den Spielplätzen zum Teil Handlungsbedarf besteht. So soll der Spielplatz in Geiselrot deutlich aufgewertet werden. Dazu gehören zum Beispiel eine Prellwand, eine Seilbahn, Rutschen, Wipptiere, Spielanlagen, eine Nestschaukel und Aktiv-Geräte, auf denen sich auch Erwachsene zum Beispiel mit einem Hüfttraining fit halten können. Das alles soll nach Aussagen von Bürgermeister Tobias Schneider mit rund 68 000 Euro zu Buche schlagen. Für ein angedachtes Trampolin will die Verwaltung mit Ellwangen Kontakt aufnehmen, um dort Erfahrungswerte einzuholen. Der Spielplatz in der Paul-Röhrle-Straße soll für rund 7000 Euro ebenfalls aufgehübscht werden. Tobias Schneider dankte Bauhofleiter Robert Ziegler für die Planung und die Erläuterungen der neuen Spielgeräte. 25 000 Euro sind in den Haushalt für 2018 eingestellt. Die Mehrkosten müssten außerplanmäßig abgefangen werden. (afi)