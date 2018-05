Die Arbeiten an der Karl-Stirner-Schule schreiten weiter voran. Am Montagabend hat der Gemeinderat den Auftrag für Landschaftsbauarbeiten im Außenbereich vergeben.

Die Arbeiten wird die Firma Deeg aus Frankenhardt zu einem Preis von 155 550 Euro ausführen; sie war in der Ausschreibung der günstigste Bieter. Des Weiteren wurde in der Sitzung informiert, dass die Schule bereits am 24. Februar ihren Neubau feierlich einweihen möchte.