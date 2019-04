Schnelles Internet für Rosenberg-Nord

Bei einer Informationsveranstaltung in der Virngrundhalle hat Rosenbergs Bürgermeister Tobias Schneider gemeinsam mit Vertretern des Ingenieurbüros GeoData aus Westhausen den weiteren Fortgang des Breitbandausbaus in der Gemeinde aufgezeigt. Nachdem der Bereich Rosenberg Süd bereits mit schnellem Internet versorgt ist, soll jetzt der Bereich Nord in den Genuss kommen

Schneider konnte zu dem Informationsabend in der Virngrundhalle rund 60 interessierte Bürger begrüßen. Er erklärte eingangs, dass im Bereich Rosenberg-Süd mit den Ortschaften Hohenberg, Hinterbrand, Matzengehren, Hütten, Zumholz und Tannenbühl bereits seit dem vergangenen Jahr der Breitbandanschluss erfolgt sei und hier nun hohe Übertragunsgraten für Internetnutzer zur Verfügung stünden. Jetzt komme der Bereich Rosenberg-Nord an die Reihe. Hier sollen unter anderem der Hauptort sowie die Teilorte Herlingshof, Herlingssägmühle, Betzenhof, Hochtänn, Hummelsweiler, Lindenhof, Schimmelhof, Schüsselhof und Willa mit Breitband versorgt werden.

Michael Enßlin vom beauftragten Planungsbüro GeoData informierte hierzu über den Stand der Planung und die verschiedenen Technologien. In Rosenberg und Hummelsweiler erfolge die Erschließung mit Breitband demzufolge über die sogenannte FTTC-Technologie (Fiber to the Curb-Glasfaser bis zum Randstein). Hierbei werden neue Multifunktionsgehäuse, die mit Glasfaser angebunden werden, in unmittelbarer Nähe der bestehenden Kabelverzweiger erstellt und das somit vorhandene schnelle Internet über die letzten Meter bis zu den Wohngbäuden über die vorhandenen Kupferleitungen übertragen. Mit dieser Technologie seien auch hohe Bandbreiten von bis zu 50 Mbit/s möglich.

Inbetriebnahme zum Jahresende

Der Herlingshof, Herlingssägmühle, Betzenhof, Hochtänn, Lindenhof, Schimmelhof, Schüsselhof und Willa kommen dagegen sogar in den Genuss von FTTB (Fiber to the Building – Glasfaser bis ins Haus). Dort werden dann bis zu 300 Mbit/s realisierbar, wobei technisch gesehen eigentlich keine Grenzen bei der Übertragung bestehen, wie Enßlin erklärte. Auch das Gewerbegebiet „Zipfelwasen“ in Rosenberg soll mit dieser Technologie angebunden werden.

Die bereits laufenden Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Mitte des Jahres andauern, hieß es an dem Abend. Im Anschluss wird die Netcom das Glasfasernetz bis spätestens Ende des Jahres in Betrieb nehmen. Nach Fertigstellung der Bauarbeiten ist laut Bürgermeister Tobias Schneider vorgesehen eine weitere Informationsveranstaltung mit Vertretern der NetCom abzuhalten. In diesem Rahmen sollen die Bürger dann über die Anschlussmodalitäten informiert werden.