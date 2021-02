In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es in Rosenberg ein wenig geregnet. Nach ein paar Tropfen sah ein draußen stehender Pkw so aus, als hätte er eine Wüstensafari hinter sich. Kein Wunder: So soll der im Regen befindliche Staub den langen Weg von der Sahara ganz bis zur Ostalb gekommen sein.