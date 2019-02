Schüler fordern mehr positive Nachrichten in der Tagesschau

Grundschüler aus Bühlerzell-Geifertshofen haben sich mit einem aufrüttelenden Brief an die ARD-Nachrichtenredaktion gewandt. Darin betonen die Kinder, wie sehr sie ihnen die vielen Katastrophenmeldungen zusetzen und bitten die Nachrichtenmacher der ARD darum, jede ihrer Sendungen „mindestens mit einer guten Nachrichten zu beenden“. Jetzt gab es eine Antwort: Und zwar von keinem Geringeren als Kai Gniffke, dem Chefredakteur von Tagesschau und der Tagesthemen.

In dem Schreiben, dass die Schüler der katholischen Religionsgruppe der Klassen drei und vier, gemeinsam aufgesetzt und an die ARD gesendet hatten, betonen, die Kinder, dass einige von ihnen aufgrund der vielen schlechten Nachrichten „nicht mehr gut schlafen“. Sie wüssten sehr wohl, dass in der Welt sehr viele schlimme Dinge passieren, schreiben die Schüler. Aber es würden jeden Tag „auch sehr viel Gutes“ geschehen, so die Kinder in ihrem Brief. Deshalb wäre es schön, wenn jede Nachrichtensendung, wenigstens mit einer guten Meldung enden würde. Das hätte dann womöglich auch den Effekt, dass sich mehr Leute anstrengen würden, „wieder Gutes zu tun“, lautet die Hoffnung der Kinder.

Der Nachrichtenchef der ARD, Kai Gniffke, hat auf den Brief der Kinder im Tagesschau-Blog (https://blog.tagesschau.de/2019/02/01/gute-nachrichten) lang und ausführlich geanwortet und dabei grundsätzlich Verständnis für den Wunsch nach mehr guten Nachrichten gezeigt. „Auch ich sehne mich nach einer friedlichen Welt und würde lieber über eine Welt ohne Kriege, Konflikte und Katastrophen berichten“, schreibt der ARD-Chefredakteur. Sendungen wie die „Tagesschau“ seien allerdings dazu verpflichtet, sachlich und wertfrei zu berichten. Und das geschehe in der Regel über genau jene Dinge, die von der Norm abweichen. So würde die Tagesschau nicht vermelden, „dass heute in Deutschland Frieden herrscht – einfach weil es Gott sei Dank in unserem Land der Normalfall ist, dass kein Krieg herrscht“. Genauso verhalte es sich auch mit Katastrophenmeldungen, etwa über Flugzeugabstürze. „Wir berichten nicht darüber, dass an einem Tag Tausende von Menschen sicher mit dem Flugzeug geflogen sind, sondern über den Flug, bei dem etwas schief gegangen ist. Aber wir tun dies nicht, weil wir Unglücke toll finden, sondern weil etwas passiert ist, was normalerweise nicht passiert und nicht passieren darf“, erklärt Gniffke.

Glaubt mir, wir wollen nicht negativ sein. Kai Gniffke, Chefredakteur ARD-aktuell

Davon ganz abgesehen stelle sich auch die Frage, was überhaupt eine gute Nachricht sei. „Wenn wir melden, dass der VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg gewonnen hat, werden das alle Stuttgarter Fans als gute Nachricht empfinden. Die Menschen in Augsburg sind da ganz anderer Meinung“, so der Journalist.

Viel öffentlicher Zuspruch für die Schüler

Gleichwohl gibt Gniffke den Jungen und Mädchen am Ende seiner Antwort aber noch ein Versprechen: „Glaubt mir, wir wollen nicht negativ sein. Was wir uns aber fest vornehmen ist, dass wir die langsamen Entwicklungen wie zum Beispiel die Bekämpfung des Hungers in der Welt nicht aus dem Blick verlieren.“ Dies bleibe wichtiger als jeder Terroranschlag. „Das müssen wir uns immer wieder klar machen und auch in der Tagesschau berücksichtigen. Dafür war Euer Brief noch einmal ganz wichtig“, bedankt sich Gniffke zum Abschluss.

Gniffkes Antwort wird im Blog übrigens von zahlreichen Lesern kommentiert. Nicht wenige plädieren dafür, die Idee der Schüler aufzugreifen. „Warum nicht mal versuchen auch mal etwas Positives zu finden und darüber berichten? Ich mag die Idee der Schüler“, schreibt ein Forist.

„Es sind ja nicht nur die Nachrichten, sondern unsere gesamte Gesellschaft, die überwiegend Negatives wahrnimmt und sich nur wenig an Gutem erfreuen kann. Die Kinder haben das in klaren Sätzen wunderbar auf den Punkt gebracht“, findet eine andere Kommentatorin.

Und ein anderer schreibt: „Das Gute ist nicht das Normale, sondern das Besondere. (...) Es ist ein Versuch wert, die Macht der Medien dafür zu nutzen, positive Wirklichkeitskonzepte zu stärken – nicht nur bei Kindern.“