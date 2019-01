Sanierung der Karl-Stirner-Schule geht auf die Zielgerade

Die Sanierung und Erweiterung der Karl-Stirner-Gesamtschule (KSS) in Rosenberg machen Fortschritte. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend insgesamt 16 Gewerke mit einer Bruttoauftragssumme von knapp 1,47 Millionen Euro vergeben. Dahinter verbirgt sich der vierte und fünfte Bauabschnitt dieses derzeit größten Bauvorhabens der Virngrundgemeinde.

Zur Erinnerung: Im Frühjahr 2018 konnte mit der Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume, vier neuen Klassenzimmern sowie der Neugestaltung der Gemeindebücherei und der Aula der erste Bauabschnitt fertiggestellt werden. Nach Pfingsten dieses Jahres soll dann der zweite und dritte Abschnitt, der die Sanierung und Erweiterung der Fach- und Klassenräume des Ostflügels umfasst, eingeweiht werden. Nun stehen mit der Renovierung der Räumlichkeiten im Südflügel und der Gestaltung des Schulhofes der vierte und fünfte Bauabschnitt an, mit dem im Sommer 2019 begonnen werden soll.

Kosten stehen mittlerweile bei zehn Millionen Euro

Das 2015 geplante Gesamtvorhaben sollte ursprünglich 7,7 Millionen Euro kosten. Derzeit steht es bei knapp zehn Millionen Euro. Dies ist zum einen der ständigen Baukostensteigerung der vergangenen Jahre geschuldet, zum anderen kamen – was bei Umbauten nicht unüblich ist – während der Sanierungsarbeiten unvorhersehbare Baumängel zutage. Außerdem wurden während der Bauzeit auch noch Anpassungen an die laufenden Bedürfnisse der schulischen Bildung notwendig. So vergab der komplett anwesende Gemeinderat einstimmig in der Sitzung am Montag zusätzlich den Anschluss der Rosenberger Schule an das Glasfasernetz mit einem Aufwand von circa 20 000 Euro und die Ausstattung aller Fach- und Klassenräume mit WLAN, was rund 16 650 Euro kosten wird.

Die vergebenen Gewerke im Einzelnen sind (in Klammern die Vergabesumme und der günstigste Bieter): Rohbauarbeiten (241 297 Euro, Fa. Hermann Fuchs, Ellwangen), Dachabdichtungen (116 415 Euro, Firma Kratky, Aalen), Klempnerarbeiten (24 374 Euro Firma Smejkal, Heidenheim), Metallbau- und Verglasungen (198 839 Euro, Firma Lingel, Röhlingen), Außenputz (106 463 Euro, Firma Reisser, Aalen), Sonnenschutzvorrichtungen (15 992 Euro, Firma Schmidt, Aalen), Innenputzarbeiten (29 013 Euro, Firma Reisser, Aalen), Trockenbauarbeiten (113 923 Euro, Firma Reisser, Aalen), Schreinerarbeiten/Türen (61 273 Euro, Firma Ott, Oettingen), Fliesenarbeiten (19 863 Euro, Firma Gösele, Ellwangen), Bodenbeläge (36 369 Euro, Fimra Lang, Michelfeld), Malerarbeiten (54 944 Euro, Firma Mack, Crailsheim), Gerüstarbeiten (15 335 Euro, Firma Pratschke, Elchingen), Sanitär (70 132 Euro, Firma Bad & Heizung, Bühlerzell), Heizungsarbeiten (107 069 Euro Firma Dürr & Feil, Ellwangen) und Elektroarbeiten (257 803 Euro, Firma ROM, Aalen).

Architekt Falck Deucker vom verantwortlichen Planungsbüro ACT-Tröster-und-Deucker betonte in der Sitzung, dass bei jedem der genannten Gewerke mindestens eine Firma ein Angebot vorgelegt hatte, bei manchen Gewerken waren es sogar bis zu zwölf Interessenten gewesen. Das habe sich positiv ausgewirkt. Mit diesem Ausschreibungsergebnis mit einem Kostenvolumen von knapp 1,47 Millionen Euro habe man fast eine Punktlandung geschafft. Die ursprüngliche Kostenberechnung lag sogar noch etwas höher. Und so stimmte der Gemeinderat schlussendlich auch ohne Diskussion diesen Vergaben einstimmig zu.

Wie in der Sitzung noch ausgeführt wurde, soll der Glasfaseranschluss der Karl-Stirner-Gemeinschaftsschule, der beiden Hallen und des Kindergartens über die Schulstraße erfolgen und nicht wie ursprünglich angedacht über den Virngrundweg. Diese Lösung komme billiger und gleichzeitig könne auch die Hirtengasse später noch angebunden werden.

Freies WLAN: Zu verführerisch für Schüler?

Ob der Komplettausbau der Karl-Stirner-Gemeinschaftsschule mit WLAN nicht zu einem unkontrollierten Zugang der Schüler zum Internet verführte, gab Gemeinderat Josef Rettenmaier zu bedenken. Hier seien zeitlich befristete oder nur mit einem Passwort mögliche Lösungen denkbar, meinte Bürgermeister Schneider. Im Übrigen komme hier auch die Pädagogik in der Schule ins Spiel. Denn: „Die Schüler sollen einen kontrollierten Umgang mit dem World-Wide-Web ja auch lernen“, warf Ratsmitglied Rüdiger Förstner ein und stellte den Antrag auf Schluss der sich entwickelnden Debatte. Alle Ratsmitglieder stimmten zu.