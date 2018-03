Rosenbergs Schule weiht neuen Anbau ein

Rosenberg (ij) - Die Karl-Stirner-Gemeinschaftsschule in Rosenberg weiht am kommenden Samstag, 24. Februar, ihren neuen Anbau ein. Hier ist der unter anderem der neue naturwissenschaftlicher Bereich untergebracht sowie vier neue Klassenzimmer. Der Festakt beginnt um 14 Uhr in der ebenfalls neu gestalteten Aula. Besucher erwartet ein außerdem ein breites Rahmenprogramm: Unter anderem stellen sich die Bildungspartner der Schule vor, die neuen Räume können besichtigt werden inklusive der neu angeschafften elektronischen Tafeln. Außerdem gibt es ein Kunstausstellung im Eingangsbereich zum Neubau und auch die erweiterte Gemeindebücherei, die im Schulkomplex untergebracht ist, öffnet an diesem Tag ihre Pforten. Gegen 16.30 Uhr findet eine Backhaushocketse in der neuen Aula statt. In entspannter Atmosphäre und bei angenehmen Gesprächen können wieder leckere Pizzen genossen werden.