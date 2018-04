Rosenberger Vereine überraschen Uwe Debler

Eigentlich wollte Rosenbergs früherer Bürgermeister Uwe Debler gar keine große Verabschiedung. Da hatte er aber nicht mit den Vereinen gerechnet, die still und heimlich eine Abschiedsfeier für ihn organisiert haben. Und Uwe Debler hat sich dann doch riesig gefreut.

Hintergrund war ein Kommentar in der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ mit dem Titel „War’s das“ mit Blick auf das mehr oder weniger sang- und klagnlose Ausscheiden der Rosenberger Rathauschefs, wie Hermann Sorg hervorhob.

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft aller Vereine, Sieger Götz, bescheinigte Debler, dass er immer eine tolle Verbindung zu allen Vereinen gehabt habe. Er erinnerte an viele harmonische Gespräche, bei denen unter vielen anderen Veranstaltungen das Rosenberger Straßenfest erfunden wurde. Als Dankeschön überreichte Götz einen Bildband mit vielen Fotos, auf denen Debler mit den Vereinen zu sehen ist. In mühevoller Kleinarbeit hat ihn Hermann Sorg zusammengestellt. Das war noch nicht alles: Thomas Heinrich und Sieger Götz hatten für Debler eigens ein Lied komponiert, das sie ihm vorsangen.

Fast 24 Jahre erfolgreiche Arbeit

Für die Bürgermeisterkollegen des Sprengels sagte Rainaus Bürgermeister Christoph Konle, Uwe Debler habe viel für die Gemeinde und die Vereine getan. Debler sei es in den vergangenen knapp 24 Jahren gelungen, die Infrakstruktur von Rosenberg voranzutreiben. Gewerbegebiet, Bauplätze, die Auszeichnung „Unser Dorf soll schöner werden“ und der Kampf gegen rechts in Hohenberg seien nur ein paar Beispiele seiner erfolgreichen Arbeit. Und das in einer Feinfühligkeit, die Debler im Kreise seiner Kollegen den Titel „Sir“ einbrachte.

Pfarrer Martin Danner von der Seelsorgeeinheit Virngrund wünschte Debler bei seinem Aufbruch in Neues viel Glauben. Der evangelische Pfarrer Rainer Oberländer bescheinigte Debler, dass er die Willkommenskultur stets gepflegt habe. Debler habe immer seine Unterstützung angeboten. Oberländer erinnerte in diesem Zusammenhang an die Beschaffung der dritten Glocke für die Kirche in Hummelsweiler.

Der Rektor der Rosenberger Karl-Stirner-Schule, Wolfgang Streicher, erinnerte an das Jahr 2002, als er als Schulleiter mit Freundlichkeit in der Gemeinde Rosenberg aufgenommen wurde. Im Laufe der Jahre habe sich zwischen ihm und Debler tiefstes Vertrauen aufgebaut. Zusammen habe man die Karl-Stirner-Schule zu dem gemacht, was sie heute ist. Ein starker Moment sei gewesen, als die Schule zur Gemeinschaftsschule ernannt worden sei.

Ein gut bestelltes Feld hinterlassen

Jürgen Straßel vom Pflegestift „Dienste für Menschen“ blickte zurück auf den Bau des Seniorenparks Edelrose. Tobias Schneider, neu gewählter Bürgermeister von Rosenberg, sagte „ich danke Ihnen, dass Sie mir ein so gut bestelltes Feld überlassen“.

Überwältigt von so viel Lob dankte Debler für die Zeit, in der er als Bürgermeister in einer so schönen Gemeinde wie Rosenberg tätig sein durfte. „Ich habe viele Menschen kennengelernt, von denen ich viel lernen durfte. „Höre nicht immer auf die lauten Stimmen, höre auch auf die leisen“, sagte er. Eine große Bereicherung sei seine Zeit mit Künstlerpfarrer Sieger Köder gewesen. Von ihm habe er gelernt, dass Bescheidenheit etwas ganz wichtiges im Leben sei. Er bedankte sich bei allen Rednern und wandte sich zum Schluss an den neuen Bürgermeister Tobias Schneider: „Du übernimmst eine tolle Gemeinde. Wenn ich helfen kann, stehe ich bereit“.

Bewirtet wurde der Abend von den Landfrauen Hohenberg.