Rosenberger Pfarrkirche wird umfassend saniert

Am Sonntag, 20. März, findet in der Rosenberger Pfarrkirche gegen 10.45 Uhr, nach dem Hauptgottesdienst, noch eine Gemeindeversammlung der katholischen Kirchengemeinde „Zur Schmerzhaften Mutter“ mit Informationen zur geplanten, großen Kirchenrenovation 2022/23 statt. Pfarrer Harald Golla und Pastoralreferentin Ramona Richter werden in diesem Rahmen ausführlich über die umfangreichen Maßnahmen Auskunft geben. Die Rosenberger Pfarrkirche wird voraussichtlich ab Ende Juli diesen Jahres bis Ende 2023 gesperrt werden müssen. Einen Vorab-Ausblick über die geplanten Maßnahmen hat der im Kirchengemeinderat Rosenberg zuständige Mitglied Franz Schneider im Mitteilungsblatt gegeben.

Die Pfarrkirche in Rosenberg muss umfassend saniert werden. Das Gotteshaus wird im Zuge der Arbeiten über mehrere Monate gesperrt sein. Darüber hat jetzt Franz Schneider, Vorsitzender des Bauausschusses im Kirchengemeinderat Rosenberg, informiert.

Wie Franz Schneider ausführt, seien nach „intensiver Untersuchungen“ an der Kirche „Zur Schmerzhaften Mutter“ umfangreiche bauliche Arbeiten erforderlich. Die Kirche werde deshalb voraussichtlich ab Juli/August 2022 zu einer großen Baustelle umfunktioniert.

Laut Schneider müsse unter anderem die Dachkonstruktion repariert und die Ziegeldeckung samt Dachrinne, Fallrohre nund Blechverkleidung erneuert werden. Am Dachstuhl hätten die eingemauerten Holzteile vor allem im Schwellenbereich „massive Fäulnisschäden“. Durch fehlende und unzureichende Verbindungen am Holzgebälk und am Dachgesims seien zusätzlich statische Maßnahmen erforderlich. Die Dachlatten und somit auch die Dachdeckung würden Durchbiegungen auf weisen, ebenso seien fehlende Dach- und Firstziegel vorhanden. Die Dachdeckung beginne „abzuschiefern.“

Aber das sei im Falle der Rosenberger Pfarrkirche noch lange nicht alles. Am Turm der Kirche müssen außerdem Putzarbeiten und div.erseAusbesserungen an den Schallläden vorgenommen werden. Verschiedene Vorgaben vom Glockensachverständigen, wie zum Beispiel Änderungen am Klöppel, sindebenfalls umzusetzen.

Auch soll die Außenfassade überarbeitet werden. Sie erhält einen kompletten Neuanstrich. Zusätzlich wird das Flachdach der Sakristei wird fachgerecht abgedichtet. Der äußere Zugang in die Sakristei soll mitsamt der Treppe überarbeitet werden.

Und auch innen wird sich was tun. Hier sollen nach der Dachsanierung die Risse an der Decke und an den Wänden verpresst und Hohlstellen injiziert werden. Danach werden dann die gesamte Decke) sowie die Wände überarbeitet.

Die Elektroinstallation entspricht ebenfalls nicht mehr den geltenden Vorgaben und muss deshalb auch fast komplett erneuert werden. Gleiches gilt für die Beleuchtungskörper und die Heizung. Die Steuerung der Lüftungsanlage und die Alarmanlage sollen, soweit erforderlich, im Rahmen der Maßanahme ergänzt werden.

Fenster, Türen und die Ausstattungen/Altar werden laut Schneider – „soweit erforderlich“ –gereinigt, überarbeitet und gestrichen.

Da im Dachboden der Kirche streng geschützte Fledermäuse zuhause sind, darf die Sanierung nur außerhalb der Fortpflanzungszeit der Fledermäuse stattfinden. Der Zeitraum ist von September bis einschließlich März festgelegt. Außerhalb dieses Zeitraums dürfen am Dach keine Arbeiten ausgeführt werden.

Die Baumaßnahme wird vom Architekturbüro Duttlinger/Stock aus Ellwangen geleitet, für die Statik und für die Elektrotechnik wurden externe Fachingenieure beauftragt.

Der geplante Baubeginn ist Ende Juli 2022 (Gerüststellung), die frühestens geplante Fertigstellung ist im Dezember 2023, witterungsbedingt kann sich dieser Zeitrahmen noch verändern.