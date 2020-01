Rosenberger machen sauber

Rund 20 Helfer, darunter eine Gruppe der Jugendfeuerwehr, hat noch im alten Jahr den Müll in der Umgebung von Rosenberg eingesammelt.

Drei Gruppen waren in Richtung Unterknausen/Holzmühle, Hohenberg/Ohrmühle und Hummelsweiler/Spitzensägmühle unterwegs. Alle Beteiligten waren erstaunt über die Masse an Müll. Von Zigarettenstummeln über Bonbon-Verpackungen und Glasflaschen bis hin zu Autoreifen und einer Wanne voll Elektroschrott war alles dabei. Der Spitzenreiter war eindeutig Plastik in den verschiedensten Formen (Einwegflaschen, Süßigkeiten-Verpackung, Einweg-Trinkbecher und dergleichen). Nach der Aktion stärkten sich die Helfer mit Punsch und Butterbrezeln.