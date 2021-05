Rosenberger Kulturstiftung plant neue Ausstellungen

Vor kurzem hat die Mitgliederversammlung der Rosenberger Kunst- und Kulturstiftung stattgefunden. Es standen Wahlen auf der Agenda. Außerdem wurde über die neuesten Projekte informiert. Für dieses Jahr plant die Stiftung wieder Ausstellungen – vorerst allerdings nur im kleineren Rahmen.

Zu seinem 90. Geburtstag, vor knapp sieben Jahren, hatte sich der Seniorchef der Firma JRS, Josef Rettenmaier, eine Stiftung zum Erhalt und zur Förderung von Kunst und Kultur in seiner Heimatgemeinde Rosenberg gewünscht. Es dauerte danach ein gutes Jahr, bis diese Stiftung tatsächlich gegründet, mit Personal ausgestattet und 2016 in das baden-württembergische Stiftungsverzeichnis aufgenommen wurde.

Jetzt haben sich die Mitglieder getroffen, um Perspektiven für die Zeit nach Corona zu entwickeln.

Eröffne wurde die Versammlung Vorstandsvorsitzenden Hermann Sorg. Er erinnerte in einem Rückblich zunächst an die Gründung der Stiftung in der Holzmühle und an seinen Stellvertreter Richard Salzer, der im vergangenen Jahr ebenfalls gestorben ist. Sorg dankte den ausscheidenden Gründungsmitgliedern, Prälat Werner Redies und Finanzvorstand Josef Wagner, für die gute und enge Zusammenarbeit und die vielen guten Ideen, die in der Phase des Zusammenfindens „ sehr wertvoll“ gewesen seien.

Prälat Redies hatte sich vor allem als Theologe und ausgezeichneter Kenner des Malerpfarrers Sieger Köder eingebracht, dessen Nachlass die Stiftung verwahrt und aufarbeitet. Bankdirektor i.R. Josef Wagner (Schwäbisch Hall, früher Westhausen) kümmerte sich umsichtig und mit Sachverstand um die Finanzen in dieser nicht einfachen, zinsarmen Zeit. Highlights waren, so der Vorsitzende, das Stiftungsfest 2017, bei dem sich die Stiftung der Öffentlichkeit vorstellte und die beiden Ausstellungen „Meine Mutter Gottes“ und „Sieger Köder im Kontext mit HAP Grieshaber“ im Jahr 2019. Nach zweimaliger coronabedingter Verschiebung wird die Köder-Grieshaber-Ausstellung nun im Sommer 2022 im Stuttgarter Haus der Katholischen Kirche zu sehen sein.

Von der Öffentlichkeit kaum bemerkt leisten derzeit Rosenbergs Altbürgermeister Uwe Debler und Kurator Gerhard Gaugler eine wichtige und zeitaufwendige Arbeit. Sie dokumentieren und archivieren mit Computerunterstützung den gesamten Nachlass des Malerpfarrers, der im Sieger-Köder-Zentrum (SKZ) Rosenberg aufbewahrt ist. „ Mittlerweile ist die erste Doktorarbeit einer italienischen Diplompädagogin über Sieger Köder fertiggeworden. Auch sie hatte in den Rosenberger Archivalien geforscht“, berichtete Sorg den Mitgliedern.

Schwerpunkte der nächsten Jahre soll laut Sorg weiterhin die Archivierung des Sieger-Köder-Nachlasses sein. Hier werde die Stiftung aus dem Leader-Jagstregion-Programm finanziell unterstützt. Bei den Ausstellungen fördere die Baden-Württemberg-Stiftung die Arbeit. Außerdem habe sich die Rosenberger Stiftung über eine Spende der Kreissparkasse Ostalb und einiger Privatleute freuen können. Die aktuellste Zuwendung seien drei Sieger-Köder-Öl-Originale aus Privathand. Sie sollen zur Wiedereröffnung des Sieger-Köder-Zentrums nach Corona öffentlich vorgestellt werden.

Rosenbergs Bürgermeister Tobias Schneider gab bekannt, dass die Erneuerung der ersten der vier „Bibelecken“, wie das zentrale kreuzförmige Bild im Rosenberger Bibelgarten genannt wird, von der bürgerlichen Gemeinde finanziell unterstützt wird.

Bei den Wahlen wurde Hermann Sorg als Vorstandsvorsitzender in seinem Amt bestätigt. Für Richard Salzer rückt Uwe Debler als Stellvertreter nach, neuer Finanzvorstand ist Alfred Landkammer. In den Stiftungsrat neu gewählt als Vertrter der Kirche wurde der künftige Pfarrer der Seelsorgeeinheit Virngrund, Harald Golla. Ebenfalls neu im Stiftungsrat ist Dr. Hans-Georg Brendle. Rudolf Kurz, Stephan Rettenmaier und Sieger Götz sind als Mitglieder des Stiftungsrats in ihren Ämtern bestätigt worden; Sieger Götz ist neuer Stiftungsratsvorsitzender, Stephan Rettenmaier sein Stellvertreter.

In den nächsten Monaten sollen in kleineren Einzelausstellungen Schätze aus dem Nachlass Sieger Köders präsentiert werden.