Rosenberger Gemeindebücherei zieht in neue Räume

Die Gemeindebücherei Rosenberg ist in die neuen Räume in der sanierten und umgebauten Karl-Stirner-Schule umgezogen. Das Team der Bücherei hat kräftig in die Hände gespuckt und die rund 4000 Bücher, Hörbücher, Kassetten, CDs oder Zeitschriften in die Regale geräumt und freut sich nun auf die offizielle Eröffnung am Freitag, 23. Februar, um 19.30 Uhr, zu der jedermann willkommen ist.

Gemeindebücherei 2005 von Peter Essig ins Leben gerufen

Ins Leben gerufen hat die Gemeindebücherei im Jahre 2005 Peter Essig, ehemaliger Lehrer an der Karl-Stirner-Schule. Ihm lag es am Herzen, dass es in der Schule eine Bücherei gibt, in der man sich nach Herzenslust bedienen kann und in die man sich zum Schmökern zurückziehen kann. Das Angebot wurde hervorragend angenommen und die Auswahl der Bücher und Medien, die zur Verfügung gestellt wurden, wuchs von Jahr zu Jahr.

Irgendwann platzte die Gemeindebücherei dann aber aus allen Nähten und da kam die Sanierung und Erweiterung der Karl-Stirner-Schule wie gerufen. Natürlich musste jetzt während der Bauphase auf das Lesevergnügen verzichtet werden.

Jetzt aber ist die Gemeindebücherei Rosenberg in den neuen, rund 70 Quadratmeter großen und hellen Raum gezogen. Das Team der Bücherei um Ulrike Koch, Hilde Greiner, Gabi Vaas, Waltraud Rupp, Nadine Roth, Brigitte Merz, Sophie Kopf, Susanne Schulz, Kerstin Wagner, Elisabeth Rettenmeier, Monika Rathgeb und Gudula Hauber freut sich, dass die Räumlichkeiten am Freitag, 23. Februar, ab 19.30 Uhr offiziell ihrer Bestimmung übergeben werden können. Und was würde sich für eine Büchereieröffnung besser anbieten als eine Lesung?

Markus Hoffmann liest aus seinem Kriminalroman

Autor Markus Hoffmann liest aus seinem Krimi „Tödliche Triplette“, der in Südfrankreich handelt, und verspricht dabei spannende Unterhaltung. Gekonnt verknüpft Hoffmann das südfranzösische Lebensgefühl mit historischen Aspekten und führt den Zuhörer und Leser spannend und unterhaltsam zugleich durch Raum und Zeit.

Musikalisch umrahmt wird dieser Abend von der Schwäbisch Gmünder Jazzformation „ChumChumRubbins“. Es werden Getränke und kleine Häppchen gereicht, die der Arbeitskreis Vilmer auf Spendenbasis serviert. Es lohnt sich also, am Freitagabend in die Gemeindebücherei zu kommen.

Wer’s nicht schafft, kann am Samstag im Rahmen der Schuleinweihung bei einem Tag der offenen Tür auch die neue Gemeindebücherei besichtigen und sich zum Beispiel auf dem roten Sofa – ein Blickfang der Gemeindebücherei – niederlassen und schmökern oder sich ganz einfach umschauen. Das Team der Gemeindebücherei Rosenberg steht bereit und hat Antworten auf alle Fragen, die die Bücherei betreffen.